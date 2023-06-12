Eski Bakan Zeybekçi'nin durumu iyi

Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekçi, Muğla'nın Ula ilçesi Yaylasöğüt Mevkisinde trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulan Nihat Zeybekçi olay yerinde gerçekleştirilen ilk tedavisinin ardından ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Ekonomi eski Başkanı Nihat Zeybekçi ile arkadaşı Dr. İbrahim Ünlü'nün bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı araç, Muğla'ya yaklaşık 30 kilometre kala yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, takla atarak yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.

Kazada eski Bakan Nihat Zeybekci ile yanında bulunan arkadaşı Dr. İbrahim Ünlü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan eşiyle birlikte geçmekte olan Yatağan Şeref Aile Sağlığı Merkezinde görevli ebe Selver Güngör yaptı. Başında kanaması olan Zeybekçi'ye tampon uygulayan ebe, diğer yaralı Dr. Ünlü'ye de ilk müdahaleyi yaptı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve yanında bulunan Dr. İbrahim Ünlü ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Eski Bakan Nihat Zeybekçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen kamyonet, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.