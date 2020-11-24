Eski Belediye Başkanı Yusuf Yiğit Son Yolcuğuna Uğurlandı

Covid-19 virüsüne yenik düşerek hayatını kaybeden Seydikemer Belediye Meclis Üyesi ve Eşen eski belediye başkanı Yusuf Yiğit için bugün Seydikemer'de sevenleri ve yakınları son yolculuğuna uğurladı.

AK Parti Seydikemer Belediye Meclis Üyesi ve Eşen eski belediye başkanı 71 yaşındaki Yusuf Yiğit bir süre önce korona virüse yakalanmış ve Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören Yiğit'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. AK Parti Seydikemer Belediye Meclis Üyesi ve Eşen eski belediye başkanı Yusuf Yiğit'in ailesini, yakınlarını, Seydikemer Belediyesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

AK Parti Seydikemer Belediye Meclis Üyesi Yusuf Yiğit için Seydikemer'in Arifler Mahallesi'ndeki Karaömerler mezarlığında cenaze namazı düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen cenaze namazına; Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Kaynak, Mustafa Karakuş ve Mustafa Ali Türkan, belediye meclisi üyeleri, belediye birim müdürleri ve personelleri, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

AK Parti Seydikemer Belediye Meclis Üyesi ve Eşen eski belediye başkanı Yusuf Yiğit'in vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirten Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, “Eşen Belediye Başkanlığı yapmış, Seydikemer Belediye Meclisi Üyemiz, Yusuf Yiğit kardeşimizin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Bir kez daha anlıyoruz ki bu virüsün şakası yok. Lütfen durumu ciddiye alalım ve kurallara uyalım. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymadığımız zaman sonucu daha büyük üzüntülere neden oluyor. Yusuf Yiğit kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

YUSUF YİĞİT

1949 yılında Eşen Mahallesi'nde doğdu. 3 çocuk babası olan Yusuf Yiğit, Seydikemer ve Fethiye siyasetinin önemli simalarındandı. Büyükşehir yasası ile beldeden mahalleye dönüşen Eşen'de belediye başkanlığı yapmış olan Yusuf Yiğit, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Seydikemer Belediye Meclis üyesi seçildi. Eşen'in gelişmesi ve büyümesi için önemli katkılarda bulundu.