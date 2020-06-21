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Eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı

Bodrum’da eski sevgilisini bıçaklayarak ağır yaralayan 47 yaşındaki Ö.

Bodrum'da eski sevgilisini bıçaklayarak ağır yaralayan 47 yaşındaki Ö.B. evinde yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bitez Mahallesi Karya Sokak'taki bir ikamette yaşanan olayda Ö.B. isimli kadın, eski sevgilisi olduğu öğrenilen 57 yaşındaki F.K.'yi bıçakla ağır şekilde yaralamıştı. Evinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; 7-8 yıldır birlikte olan 47 yaşındaki Ö.B. ile 57 yaşındaki F.K., ilişkilerini geçen yıl sonlandırdı. Ayrılığı kabul etmeyen adam, eski sevgilisi ile yeniden barışmak istedi. İddiaya göre önceki akşam Ö.B., eski erkek arkadaşı F.K.'nin Bitez Mahallesi Karya Sokak'taki evine giderek peşini bırakmasını istedi. İkilinin arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında eline bıçak alan kadın, F.K.'yi göğsünden ve kollarından bıçakladı. Olayı duyan mahalle sakinleri kavgayı polise ihbar etti. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bahse konu yere sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği görülen yaralı adam, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan F.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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