Eski eşi ve erkek arkadaşı arasındaki kavgayı ayırırken ağır yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi ve erkek arkadaşı arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, İskele Mahallesi'nde 23 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksicilik yapan 2 çocuk annesi Beste D. (38) bir süre önce evli olduğu K.Y.'den boşanarak iddiaya göre M.G. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Beste D.'nin erkek arkadaşı M.G. ile boşandığı kocası K.Y. telefonda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından M.G. yanına Beste D.'yi de alıp K.Y. ile buluşmaya gitti. Buluşma noktasında eski eş ve erkek arkadaş arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Beste D., ikili arasındaki kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga esnasında K.Y. elindeki bıçakla boşandığı eşini karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olayı görenler durumu 1112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Beste D.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, eski eş K.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.