Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu konserinde Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı Ali Şen ve birbirinden ünlü isimler şarkı söyledi.

Bodrum Antik Tiyatro'da yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde çok sayıda ünlü isim sahne aldı. C-majör İş'ten Sesler Korosu'nda birbirinden ünlü isimler yer alırken, en dikkat çeken isim ise Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı iş adamı Ali Şen oldu. Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ve vakıf yönetim kurulu üyelerinin de izlediği konserde, C-Majör kurucusu Recai Çakır ile konuk sanatçılar Nebil Özgentürk, Melihat Gülses, Bekir Ünlüataer, İlham Gencer, Bora Gencer, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz, Ersan Erdura, Çelik, Yonca Evcimik, Baha Bodruoğlu, Bilgen Bengü, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu unutulmaz sahne performanslarıyla izleyenlere güzel bir gece yaşattılar. Tarık Pabuççuoğlu'nun sunuculuğunu gerçekleştirdiği gece, engelli öğrencilerin oluşturduğu koronun performansıyla başladı. Ardından Özlem Abacı'nın şefliğinde İş'ten Sesler Korosu'nun büyüleyici performansı büyük beğeni topladı. Gecenin sürprizi ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Çökertme türküsünü söylemesi oldu. Çiğdem Özcan'ın solo halk oyunları performansıyla Başkan Aras'a eşlik ettiği türkü izleyenlerden büyük alkış aldı. Geceye katkı sağlayan sanatçılara Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerinin yaptığı plaketler takdim edildi.

C-Majör kurucusu Recai Çakır konser öncesi yaptığı konuşmada, “C-Majör İş'ten Sesler Korosu olarak 6 yıldır yardım konserleri düzenliyoruz. Bugün de Bodrum'un en değerli vakfı olan Bodrum Sağlık Vakfına yardım için buradayız. Bu muhteşem atmosferde yer almak gurur verici. Bu ulvi hizmeti gerçekleştirmekte bizlere desteğini esirgemeyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta öncelikle bu tarihi mekanı bizlere tahsis eden ana sponsorlarımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sevgili dostum Mehmet Nuri Ersoy'a, yine ana sponsorlarımızdan sevgili Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz. Başkanım bizi kırmadı, koromuza 1 aydır teşrif etti ve bizim C-Majör ailesine başkan olarak değil iş insanı olarak, koromuzun değerli bir üyesi olarak bizlerle sahnede yerini aldı” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras ise, böyle muhteşem bir gecede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Benden önce bu sahnede büyük ustalar yer aldı. Benim burada olmam bir toz zerreciği gibi bir şey. Büyük ustaların arasında çok farklı duygular içerisindeyiz. Bizlere çok güzel bir gece yaşattılar. Ama asıl önemli olan bu gecenin anlamıydı. Bu geceyi hazırlayan sevgili Sağlık Vakfına, emeği geçen Recai Çakır ve tüm koroya teşekkür ederim. Ayrıca Sağlık Vakfı başkanım hep şöyle söyler, ‘Bu vakıfta kahraman yoktur, biz hepimiz kahramanız.' Bu gece biz hepimiz kahramanız sevgili dostlar” diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da, “Gerçekten Sağlık Vakfımız, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına büyük emek sarf eden sivil toplum kuruluşlarından birisi. Hepiniz adına sayın başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, “Buraya geldiğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 80 tane iş insanı, 10 tane çok değerli sanatçı ve 2 konuk sanatçıdan oluşan bir müzik şöleni dinleyeceğiz. Bunun bir müzik şöleni olduğu kesin. Aynı zamanda Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını 23 sene evvel kuran insanların amaçladıkları toplumsal farkındalığın da gerçekleştiğini görmekten çok memnun oluyoruz. Sağ olun var olun” dedi.