Eski karısını ve sevgilisini öldürdü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Özay K. isimli şahıs, eski karısı Sevim Yılmaz ile Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Özgür Dağ'ı öldürerek olay yerinden kaçtı. Ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Yatağan- Bozdoğan karayolu üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerindeki park halindeki aracın içerisinde silahla vurulmuş kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar sonrası bölgeye giden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri 34 GB 6384 plakalı araç içerisinde 35 yaşındaki Sevim Yılmaz isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 25 yaşındaki Özgür Dağ ise ambulansla kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Eski eşi Sevim Yılmaz'ı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Özgür Dağ'ı öldürdüğü tespit edilen Özay K. isimli şahsın olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Olayın ardından ekipler kaçan Özay K.'nın yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.