İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski milli futbolcu Abdullah Çevrim toprağa verildi

Uzun yıllar Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu, A Milli Takım eski oyuncusu Abdullah Çevrim, son yolculuğuna uğurlandı.


Geçtiğimiz akşam kalp krizi geçirerek,hayatını kaybeden eski spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çevrim'in cenazesi hastane morgundan alınarak önce evine daha sonra da Yeni Camiye getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fenerbahçe'de Çevrim ile top koşturan Ogün Altıparmak, Aydın Yelken, Fethiyesporlu taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlar, Çevrim'in akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Çevrim'in takım arkadaşı Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim'in çok değerli biri olduğunu belirterek, "Acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun senle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun" dedi.


Takım arkadaşlarından Aydın Yelken ise, "Uzun yıllardır beraberliğimiz vardı. Şu an çok üzgünüm" diye konuştu.


Törenin ardından Çevrim'in naaşı, Taşyaka Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çevrim'in ailesi, cenaze taziyeleri kabul etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.