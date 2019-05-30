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Eski sanayi esnafından 2 bin 500 kişilik iftar yemeği

Muğla’nın Menteşe İlçesinde Eski Sanayi Esnafı tarafından 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Eski Sanayi Esnafı tarafından 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi. 30-35 sanayi esnafı tarafından ilk olarak


gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, öğrenciler, Muğla esnafı ve vatandaşlar katıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu iftar yemeği öncesi ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İlk kez gerçekleştirilen iftar programının geleneksel hale getirileceği ifade edildi.

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