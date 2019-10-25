Eski Yağ Hali'nde çalışmalar sürüyor

2 Milyon 59 Bin 100 TL yatırımla devam eden Arasta'daki eski Yağ Hali çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde Arasta'daki eski Yağ Hali olarak bilinen alanı yeni yüzüyle Muğlalılarla buluşturuyor. 26 Eylül 2019 tarihinde yer tesliminin yapılmasının ardından başlanan çalışmalar devam ediyor.

Yağcılar Hanı olarak bilinen alanın yakınındaki 370 Ada 46 Parselde sinema gösterimleri, müzik dinletilerinin yapılabileceği 200 metrekarelik iç avlu, zemin ve üst katta kent dokusuna, mimariye ve ekonomik yapıya uygun alanlar yapılacak.

Gürün, “Yağ Hali eski ve yeni kuşakların buluşma noktası olacak”

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yağ Hali olarak bilinen alandaki çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uzun süren çalışmalardan sonra Arasta, Zahire Pazarı gibi Yağ Hali'nin de canlanan tarihi dokuya katılacağını söyledi. Başkan Gürün; “Saatli Kule Caddesi, Tabakhane, Kurşunlu Caddesi, Arasta ve Zahire Pazarı'nda yaptığımız çalışmalar ve tarihi dokunun canlandırılmasıyla buralarda sosyal, kültürel, ekonomik yaşam alanları oluşturuldu. Yağcılar Hanı yakınındaki Yağ Hali olarak bilinen alanı üzerindeki beton yapılardan kurtararak tekrar gün yüzüne çıkarmak ve o alanı yeni yüzüyle vatandaşlarımızla buluşturmak için başlattığımız çalışmalarda nihayet proje aşamasına geldik. Muğlalı hemşehrilerimizin sosyal, ekonomik aktiviteler için bir araya gelecekleri, oluşturulan avlusuyla müzik dinletilerinin, film gösterimlerinin yapılabileceği bir yapıyı Menteşe İlçe'mizde hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tarihi doku içerisinde yeni yüzüyle Muğla'ya yakışan bir alan olacak bu yapı geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek, eski ve yeni kuşakların buluşma noktası olacak.” dedi.