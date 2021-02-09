İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskiyen Konteynırlar yenisiyle değiştiriliyor

Menteşe İlçe merkezinde bulunan, çeşitli sebeplerden dolayı yıpranan ve eskiyen geri dönüşüm sepetleri, yeni atık konteynırları ile değiştiriliyor.

Yıpranan sepetlerin yerine yerleştirilen ve Bin 100 litre hacmine sahip 50 adet yeni atık konteynırları Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen noktalara yerleştirildi. Önceden kullanılan sepetlere nazaran daha dayanıklı, araç kaldırma sistemlerine uyumlu ve daha estetik görünüme sahip konteynırlar ile oluşacak olası bir çevre kirliliğinin, atıkların etrafa yayılmasının ve kötü görüntünün önüne geçilmesi hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.