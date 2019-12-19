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Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı

SS.

3. Bölge Muğla-Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantısı Milas Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin ev sahipliğinde Milas'ta yapıldı. Yenilenen kooperatif hizmet binasını dolaşan birlik yöneticileri, Milas yönetimini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.


3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantısı Milas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleşti.


Esnaf Kefalet Kooperatifleri Aydın-Muğla Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıda Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “ Siz değerli basın mensuplarımız öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. Sizler toplum sesi kulağısınız biz esnaf kefalet kooperatifleri olarak sizlerin değerinin ve öneminin bilincindeyiz iyi ki varsınız hoş geldiniz. Muğla'mızın güzel ilçesi Milas'ta böyle güzel bir hizmet binasında bu toplantıyı yapmaktan dolayı mutluyuz. Kooperatif yöneticilerimizi kutluyorum.” dedi.


Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Milas Kooperatifi ev sahipliğinde başlayan toplantısı Aralık ayı gündeminin görüşülerek karara bağlanmasının ardından son buldu.


Toplantı sonrası yenilenen hizmet binasını gezen Bölge Birliği üyeleri yapılan çalışmalardan dolayı mutluluklarını ifade ederek çalışmalar hakkında Milas Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim'den bilgiler aldılar.


Aydın-Muğla Bölge Birliği toplantısının Milas'ta yapılmasından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum diyen Milas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim, ”Beni onurlandırdılar, şereflendirdiler.” dedi.



3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantının ardından ayrılmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdiler. Milas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim ve Yönetim Kurulu üyeleri Milas'ta yapılan toplantı vesilesiyle 3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği üyelerine Milâs'ın yerel ürünleri olan zeytinyağı, bal ve zeytin hediye ettiler.

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