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Esnaftan işçilere teşekkür yemeği

Marmaris’te esnaf Serdar Yıldırım, Armutalan Mahallesi’nde devam eden yol, altyapı ve üst yapı çalışmalarına teşekkür etmek için belediye çalışanlarına yemek ısmarladı.

Marmaris'te esnaf Serdar Yıldırım, Armutalan Mahallesi'nde devam eden yol, altyapı ve üst yapı çalışmalarına teşekkür etmek için belediye çalışanlarına yemek ısmarladı.


Marmarisli esnaf Serdar Yıldırım, Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Armutalan - Camiavlu'da gerçekleştirdiği çalışmalara teşekkür etmek için öğle yemeği ısmarladı. Yoğun yağış nedeniyle bir kafeteryada verilen yemeğe bölgede çalışan personel davet edildi.


Belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını söyleyen market sahibi Sefa Yıldırım, “Belediyemizin yaptığı altyapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı emekçi arkadaşlarımıza teşekkür etmek için küçük bir jest yapmak istedik. Hepsine afiyet olsun” dedi.


Belediye Başkanı Mehmet Oktay da çalışma bölgesine gelerek hem işçilerle görüştü hem de jestinden ötürü Serdar Yıldırım'a teşekkür etti. Oktay, “Bu güzel jestler bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

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