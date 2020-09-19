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Esrar hasadı yaparken yakalandılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe’nin kırsal Muratlar Mahallesinde tarlaya ekili ve ağaçlarda kurumaya bırakılmış esrar maddesi ele ecirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe'nin kırsal Muratlar Mahallesinde tarlaya ekili ve ağaçlarda kurumaya bırakılmış esrar maddesi ele ecirdi.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Mahallesi, Sinekçayırı mevkiinde tarlada hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisini aldı. Savcılıktan alınan arama kararı sonrası ekipler tarafından belirlenen ormanlık alan içindeki tarlada yapılan aramada tarlaya ekili vaziyette 70 kök kenevir bitkisi ve ağaçlara kuruması için bırakılan 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak N.A. ve G.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı.

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