'Etekler ve Pantalonlar' Marmaris'te sahne aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde , Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz ve Kimya Gökçe'nin sahnelediği 'Etekler ve Pantolonlar' isimli tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.

Mine Artun'un kaleme aldığı, Serkan Budak rejisiyle perde açan Etekler ve Pantolonlar adli müzikli komedi sanatseverler ile buluştu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün de izlediği tek perdelik oyun finalinde ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda seyirciler ünlü oyuncular ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Usta tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz'in belindeki sakatlık nedeni ile ağrısı olsa da gelen herkesle sarılıp fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Oyuncu Nergis Kumbasar, Marmaris'e daha önceleri de geldiğini ve çok beğendiğini yıllar geçtikçe olumlu yönde gelişmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Gördükleri ilgiye teşekkür eden Nurseli İdiz de, "Kadınların istediği hayatları yaşayamadığını toplumun direttikleri doğrultusunda yaşama devam ettiğini ama önünde sonunda isteklere kavuşabileceğini anlatan bir oyun" dedi.

Toplumda şiddetin önlenmesi gerektiğine dikkat çeken oyuncu Kimya Gökçe ise, "Şiddetsiz iletişim üzerine bir kitap okuyorum, insanlar tartışmadan anlayış ile iletişim kurmalı'' dedi.