Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

Menteşe Belediyesi Sosyal Tesislerinde ev hanımlarına yönelik başlatılan tenis kursuna 20 kursiyer katılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş haftanın iki günü birer saat verilen kurslara ev hanımlarının ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Belediyemiz tarafından ev hanımlarına yönelik başlatılan ücretsiz tenis kursumuz bu ayın 13'ünde başladı. Kursumuz 1 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. Kursa katılmak isteyenler belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Şuan 20 kadın kursiyerimiz var. Haftada 2 gün 1'er saat ücretsiz tenis kursu veriyoruz" dedi.