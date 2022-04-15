Evde bakım hizmetleri ile 208 bin 750 tıbbi müdahale

Bu güne kadar 12 bin 642 hastaya 48 bin 598 defa nakil hizmeti verirken, 17 bin 308 hastaya da 208 bin 752 kez tıbbi müdahale hizmeti verdi.

48 Bin 598 sefer hasta nakil hizmeti gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansı hizmeti ile yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından eve nakillerini sağlıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi hizmete başladığı günden itibaren bugüne kadar 12 bin 642 hastanın 48 bin 598 defa naklini gerçekleştirdi.

208 bin 752 tıbbi müdahale gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetleri ile vatandaşların kapısını çalıyor. Evde Bakım hizmetlerinde Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından ihtiyaç duyan vatandaşlara pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetler veriyor. Ayrıca ekipler talep doğrultusunda saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi hizmetlerle vatandaşların yanında oluyor. Evde Bakım hizmetleri çerçevesinde bünyesine doktor ve psikolog dâhil ederek hizmet kapasitesini genişleten Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 17 bin 308 hastaya 208 bin 752 tıbbi müdahale gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 3 bin 207 kişiye 59 bin 17 defa genel bakım hizmeti verdi.