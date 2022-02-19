Evde bakım hizmetlerine hekim ve psikolog desteği

Evde bakım hizmetiyle vatandaşların evlerine misafir olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetler veriyor. Ekipler talep doğrultusunda saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi hizmetlerle vatandaşların yanında oluyor. Bunun yanı sıra bünyesine hekim ve psikolog da dahil eden Büyükşehir Belediyesi hizmet kapasitesini genişletti.

Bugüne kadar 207 Bin 116 kez tıbbi bakım uygulaması yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmeti ile 2014 yılından bugüne kadar 17 Bin 197 kişiye 207 Bin 116 kez tıbbi bakım, 3 Bin 163 kişiye 58 Bin 674 kez de genel bakım uygulamaları yaptı. Ayrıca ekipler 17 Bin 887 kez de ilk kişi ziyareti gerçekleştirdi.