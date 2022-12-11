Evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde bir evde çok sayıda ölü kedi ve köpek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi'nde H.A. isimli şahsın evinde çok sayıda ölü kedi ve köpek olduğu bilgisini alan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile eve giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Evin içerisinde çeşitli cinslerden çok sayıda canlı köpek olduğunu gören ekipler, durumu Marmaris Belediyesi'ne bildirdi. Hayvanlar olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından güvenli bir alana alındı. İkamette yapılan aramada, çok sayıda çürümüş hayvan ölüsüne rastlayan ekipler, H.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Telef olan hayvanlar, ölüm sebebinin tespiti için veterinere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.