Evde kalan çocuklardan 23 Nisan klibi

20 yaş altına gelen sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Bodrum'daki çocuklar kendi imkanlarıyla evlerinde çektikleri 23 Nisan klibi büyük beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıldönümü koronavirüs tedbirleri nedeniyle önceki yıllardaki gibi kutlanamayacak olsa da Bodrum'da alternatif kutlamalar sürüyor. Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan klipte beğeni topladı. İlkokulun 1-D sınıfı öğrencileri evlerinde "Ben Türk Çocuğuyum" marşını okudu. Velilerin, bu sırada çektiği görüntüler, eserin orijinal seslendirmesi ile birleştirildi. Hazırlanan klipte, öğrencilerin evlerinin duvarlarını da bayrama özel süsledikleri görüldü.