Evde kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 bin 679 lira ceza, ev sahibine ise 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun evde kumar oynadığı ihbarını aldı. Ekiplerin Çatalarık Mahallesi'ndeki adrese baskın yaptı. Polis ekipler, içeride bulunan 11 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 679 lira para cezası uyguladı.

Ekipler tarafından, ev sahibi uygulanan cezanın ardından ev mühürlendi.