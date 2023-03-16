Evde uyuşturucu imalatına jandarma operasyonu

C.K. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine İstihbrat, KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; çok miktarda kubar esrar, skunk türü hint keneviri tohumu, kıyılmış tütün ile vantilatör, 2 adet havalandırma vantilatörü, 3 adet özel led aydınlatma paneli, 3 adet ısıölçer, 5 litre sıvı bitki besini, hava nemlendirme cihazı, 3 adet özel aydınlatma ampulü, 2 adet özel alüminyum havalandırma cihazı, 4 adet içi toprak dolu saksı ve cep telefonu ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.