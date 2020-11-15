Evden, bahçeden ve traktörden esrar çıktı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bahçeburun Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi teknik takibe alındı. Operasyonla gözaltına alınan şahısın evinden, bahçesinden ve aracından toplamda 308.13 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Bahçeburun Mahallesi'nde ikamet eden Y.P.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsı teknik takibe alan ekipler daha sonra operasyon düzenledi. Şahsa ait çiftlik evi, bahçesi ve müştemilatında narkotik köpeği ile arama yapıldı. Samanlıktaki saman balyalarının arasında kavanozlar içerisinde gizlenmiş 12 ayrı pakette toplam 265,32 gram, traktör koltuk yan tarafında 1 poşet içerisinde 22.16 gram, müştemilat binasında kavanoz ve kağıtlar içerisinde 4 ayrı parça halinde 20,65 gram esrar, evin bahçesinde ise ekili vaziyette 9 kök kenevir ele geçirildi. Toplamda 308.13 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Y.P.'nin ifade işlemleri devam ediyor.