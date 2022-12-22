İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evi kenevir bahçesine çevirmiş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda 101 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda 101 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet


Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda O.K.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şahsın adresine yapılan aramada esrar ve kenevir yetiştirmek için kullanılan düzenekler ve materyaller ile 101 kök hint keneviri ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.