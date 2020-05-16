İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evi kumarhaneye dönüştüren 5 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, evde kumar oynayan 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 Bin 440 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evde kumar oynayan 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 Bin 440 lira ceza uygulandı.


İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun evde kumar oynadığı ihbarını aldı. Ekiplerin Gürpınar Mahallesi'ndeki adrese baskın yaptı. Polis ekipleri, içeride bulunan 8 kişiye yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 25 bin 440 lira para cezası uyguladı. Ekipler tarafından, ev sahibi uygulanan cezanın ardından ev mühürlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.