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Evi uyuşturucu tarlasına çevirmiş

Muğla’nın Bodrum ilçesinden operasyon düzenleyen polis ekipleri, evinin salonunun uyuşturucu tarlasına çeviren 1 kişiyi yakaladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden operasyon düzenleyen polis ekipleri, evinin salonunun uyuşturucu tarlasına çeviren 1 kişiyi yakaladı.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik polisi dün akşam saatlerinde yaptığı operasyona daha imza attı. Kumbahçe Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde (esrar) yetiştirilerek ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen ikamete operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde İkamette yapılan aramada; uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan termostat, vantilatör, balans, fanlı havalandırma, led aydınlatma, havalandırma körüğü gibi çok sayıda düzenek, 23 Adet Hint keneviri bitkisi ve 1 kg 320 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda ikamette oturan M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

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