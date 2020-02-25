İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde kenevirle yakalandı

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre; Y. D. adlı şahsın Milas'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde tespit ve deliller elde eden Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Koru Mahallesindeki ikametinde şüpheli şahsı yakalayan ekipler, evde yaptığı aramada da bir miktar Hint keneviri ele geçidi.


Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Y. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.