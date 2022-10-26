Evinde ölü bulunan Gamze'nin ailesinden 5 kişi serbest bırakıldı

Bodrum'da yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüne ilişkin annesi, babası ve ablasıyla birlikte gözaltına alınan 9 kişiden abisi, yengesi, amcası, kuzeni ve eniştesi olmak üzere 5'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Ocak'ta Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisindeki evinde yaşandı. Ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulundu. Otopsi sonucunda Gamze'nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. 4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi.

Aylarca programa katılan Sakallıoğlu çifti, dün yeniden gözaltına alındı. Yeni deliller sonucu anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çift, programdan sonra gözaltına alındı. Sakallıoğlu çifti Bodrum'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü. Sakallıoğlu çifti ile birlikte maktulün ağabeyi M.S., yengesi N.S., amcası E.S., kuzeni G.S., ablası F.K. ile eniştesi D.K. ve cinayet ilgili R.K. gözaltına alınmıştı. Bugün Gamze'nin abisi M.S., amcası E.S., yengesi N.S., kuzeni Y.S., eniştesi D.K. adliyeye getirildi. Mahkemeye çıkan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maktulün, annesi, babası ve kız kardeşinin ise jandarmada gözaltında olduğu öğrenildi.