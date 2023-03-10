Evinde uyuşturucu imal düzeneği kurmuş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evinde uyuşturucu imal düzeneği kuran şahıs Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Yatağan Yeşilbağcılar Mahallesinde ikamet eden A.A. ve O.H. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.A. isimli şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; bir miktar skunk ve kenevir bitkisi, hassas terazi, 6 adet özel led lamba, 2 adet özel alüminyum havalandırma düzeneği, 20 adet askı aparatı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemleri başlanılmıştır.