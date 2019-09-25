Eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil yapılan bazı yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Muhtarlar toplantısında; Milas ve mahallelerinde planlanan program dahilinde yürütülmekte olan çalışmaların değerlendirilmesi mahalle muhtarları ve kurum amirlerinin karşılıklı istişareleri ile gündemdeki konular ele alındı.

Toplantıdan esnasında Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil tarafından mahalle muhtarlarına hazine taşınmazlarının tarımsal amaçlı kullanıcılarının ve 2/B taşınmazlarının hak sahipleri ile imar affı kapsamında satın alma başvurusu yapacak yapı kayıt belgesi sahiplerinin bilgilendirme yapılarak vatandaşlara duyurulması istendi.

Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil; ”7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişiklikler kapsamında; 2 / B taşınmazlarına ilişkin; 7181 sayılı Kanunla 2 B taşınmazlarının başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık 2019'a kadar uzatılmıştır. 6292 sayılı Kanunun 12. maddesi Kapsamında belediye mücavir alan dışında kalan tarım arazileri için; 7181 sayılı Kanunla tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık 2019'a kadar uzatılmıştır. 4706 sayılı Kanunun Ek-4'üncü maddesi kapsamında belediye mücavir alan içinde kalan tarım arazileri için satın alma başvuru süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir” dedi.

3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında imar affından yararlanan Hazine taşınmazları üzerindeki yapı kayıt belgesi sahiplerinin satın alma başvuru süresinin 31 Aralık 2019 olarak belirlendiğini de ifade eden Karanfil; “Bu nedenle, Hazineye ait taşınmazların tarımsal amaçlı kullanıcıları ile 2/B taşınmazlarının hak sahiplerinden daha önce hiç başvuru yapmayan ya da kendilerine yapılan tebligata rağmen 3 aylık ödeme süresini kaçıranlar ile taksitle satılan yerlerde ikiden fazla taksiti ödemeyenlerin bu tarihlere kadar Milas Milli Emlak Müdürlüğüne gerekli başvuru veya ödemeleri yapabilecekler, ayrıca Hazine taşınmazları üzerindeki yapılara ilişkin yapı kayıt belgesi sahiplerinin 31/12/2019 tarihine kadar satın alma başvurusu yapabilecekler” dedi.