Farkındalık oluşturmak için

MUĞLA (İHA)

Özel Milas Özge Koleji öğrenci ve öğretmenleri Bodventure ekibiyle beraber Adaboğazı'nda çevre temizliği ve terk edilmiş hayvanlara doğal ortamda mama bırakma etkinliği gerçekleştirdi.

Bitez Marina'dan saat 11.00'de başlayan etkinlik Akvaryum koyunda son bulurken, etkinlik boyunca 25 çöp poşeti atık doğadan arındırılarak yerine hayvan mamaları bırakıldı.

Sürdürülebilir bir yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin teknolojinin etkisinde kalmadığı doğa ile iç içe vakit geçirdikleri 21. yüzyıl çocukları için farklı bir gün geçirdikleri ifade edildi.

Öğrencilerde sosyal sorumluluk adına karşılık beklemeden çalışmalar yürütmeleri amaçlanan etkinlikte, doğayı temizlemenin hayati öneminin olduğu ve hayvanlara olan sevginin bir kez daha vurgulandı.