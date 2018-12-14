Faruk Akbaş Marmaris'teki söyleşiye katıldı

Ünlü fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, Marmaris'te düzenlenen söyleşiye katıldı. MARFOD 10 .yıl etkinlikleri kapsamındaki etkinliğe fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaşı ağırladı. Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ilçeye gelen Akbaş, deneyimlerini fotoğrafa gönül verenlerle paylaştı. Etkinlik hakkında bilgi veren MARFOD Yönetim Kurulu Başkanı Koray Ürkmez: “ 2018 yılını Faruk Akbaş ile bitirdik, fotoğraf severlerimizi 2019 yılında çok değerli fotoğraf sanatçılarıyla buluşturacağız.” dedi.

Sunum ve söyleşi öncesi Fotoğraf severler ile buluşan Faruk Akbaş, kitaplarını imzalayarak fotoğraf severlerle sohbet etti. 60 kişinin izlediği “ Fotoğraflarla Türkiye” sunumuyla Akbaş, 30 yıldır çektiği Türkiye fotoğraflarını ve tecrübelerini katılımcılara aktardı. Program sonunda Akbaş'a MARFOD Yönetim Kurulu Başkanı Koray M. Ürkmez tarafından kendisine teşekkür belgesi verildi.