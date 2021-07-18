Fatih Ürek sahnesi, ünlüler geçidine döndü

Sevilen sanatçı Fatih Ürek Bodrum'da sahne aldı. Ürek kilometrelerce kuyruk oluşturan trafik için “30 yıldır Bodrumluyum ben böyle trafik hayatında görmedim” dedi.

Önceki gün Bodrum'da sahne alan Fatih Ürek hareketli şarkılarıyla sahneye çıktı. Ürek sahnesinin ilk bölümünde konuklarına eğlenceli dakikalar yaşattı. Sanatçı şarkı aralarında misafirlerle sohbet etmeyi ve şakalaşmayı ihmal etmezken '' Dışarıda aşırı bir trafik var ben otuz yıllık Bodrumluyum burada böyle trafik görmedim'' dedi. Ürek programının bir bölümünde kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Seda Sayan 'dan sahneye gelerek bir şarkı söylemesini isterken; Sayan mikrofonu alarak" Öncelikle herkesten çok özür diliyorum beni bu gece mazur görün bu gece de ben eğleneyim Fatih"i dinleyeyim. Safiye Soyman burada o bize bir şarkı söylesin hep beraber dinleyelim" demesinin üzerine Fatih Ürek Safiye Soyman"ı sahneye davet etti. Soyman söylediği Ahmet Kaya şarkısıyla konuklara muhteşem bir Bodrum gecesi yaşatırken '' Lütfen herkes aşısını olsun bir an önce eski günlerimize geri dönelim'' diyerek sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Safiye Soyman' ın ardından istek üzerine sahneye çıkan Selin Ciğerci bir İbrahim Tatlıses şarkısı söyleyerek izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.