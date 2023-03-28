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Fatma Girik'in annesi 99 yaşında vefat etti

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik’in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav vefat etti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav vefat etti.



Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ukav, Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.


Öte yandan usta oyuncu Fatma Girik'te Covid 19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

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