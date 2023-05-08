Feci kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen ve 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı feci kazada, ağır yaralanan Dürdane Birkan (81), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde 3 Mayıs günü meydana gelen ve 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı feci kazadan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre Bozarmut Mahallesi çıkışında aynı istikamette seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 48 M 7962 plakalı yolcu midibüsü, önünde seyreden 34 DEB 397 plakalı kamyonun bir anda yavaşlaması sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan 4 kişiden birisi olan 81 yaşındaki Dürdane Birkan'dan acı haber geldi. Tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi için kaldırılan 81 yaşındaki Birkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada ağır yaralanan ve 3 günlük yaşam savaşını kaybeden Birkan'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.