İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FEDEK'ten “Fizik” ve “Sosyoloji” bölümlerine akreditasyon

Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği(FEDEK) tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “Fizik” ve “Sosyoloji” bölümlerine akreditasyon verildi.

Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği


(FEDEK) tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “Fizik” ve “Sosyoloji” bölümlerine akreditasyon verildi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından, geçtiğimiz yıl “Fizik” ve “Sosyoloji” bölümlerinin akredite olması için başvuruda bulunulmuştu.


FEDEK, değerlendirme sürecini tamamlayarak bu bölümlere 5'er yıllık akreditasyon verdi. 24 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlayan akreditasyon süreci, 30 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.


FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, bu bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi amaçlayan bir kuruluş.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.