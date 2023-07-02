Fedon hem güldürdü hem eğlendirdi

Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Fedon, performansıyla eğlendirirken esprileriyle de sevenlerini güldürdü.

Bodrum Highlight Otel'deki Yunan restoranı Aias'da sahne alan Fedon, programına sevilen şarkılarından ''Aşığınım'' ile başladı. Fedon, muhteşem performansının yanı sıra sahnedeki sempatik tavırları ve esprileriyle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir Bodrum akşamı yaşattı. Her sahnesinde olduğu gibi yine hayranlarıyla tabak kıran Fedon, "Benim elim alıştı artık, sizin gibi kırarken yabancılık çekmiyorum" diyerek müzikseverleri güldürdü. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Fedon, harika enerjisiyle büyük alkış aldı.