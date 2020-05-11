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Feret, ilgi odağı oldu

Bodrum’da vatandaşlarca fark edilen feret, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi’nde ilgi odağı oldu.

Bodrum'da vatandaşlarca fark edilen feret, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde ilgi odağı oldu.


Gürece Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından fark edilen sansargiller ailesinden, gelincik ve kokarcalarla akraba olan feret, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Evcil ve genellikle tavşan avlamak için kullanılan feretin bölgeye nasıl geldiği bilinmezken, feret, ilk sağlık kontrolünün ardından gözlem altına alındı.



Yaralı bulunmuştu, şimdi yeni sahibini bekliyor


Geçtiğimiz aylarda yaralı olarak bulunan eşek ise, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeni sahibini bekliyor. Konacık Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı eşek, ihbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi Petbulance ekibi tarafından ilk müdahalesi bulunduğu yerde yapılarak Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Yaklaşık 2 aydır bakımevinde bulunan ve sahibi bulunamayan eşek, yeni sahibini bekliyor.

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