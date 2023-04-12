Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 12 metre boyundaki lüks yelkenli tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 12 metre boyundaki lüks yelkenli tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Limanı açıklarında 12 metre boyundaki yelkenli tekne makine arızası yaptı. Açık denizde sürüklenen 12 metre boyundaki tekneden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım çağrısı yapıldı. Sürüklenen tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiye Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı.