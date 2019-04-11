Fethiye Belediye Başkanı Karaca, mazbatasını aldı

Fethiye'de yüzde 48 oy oranıyla 25 yıl aradan sonra CHP'yi tekrar Fethiye Belediyesi ile buluşturan Alim Karaca, mazbatasını aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Fethiye Belediye Başkan Adayı olarak yerel seçim yarışına girip yüzde 48 oy ile Fethiye'nin yeni başkanı seçilen Alim Karaca, mazbatasını Fethiye Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı. Karaca, mazbatasını Fethiye İlçe seçim kurulu başkanı Halil Şenay'dan aldı. İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine, CHP Fethiye İlçe Başkanı Alim Karaca, CHP belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Fethiye Adliyesine gelen onlarca vatandaş Alim Karaca'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Mazbata töreninin ardından açıklama yapan Alim Karaca, “İstediğimiz sonuca ulaştık. Aylardır gece gündüz çalıştık ve karşımızdaki güçleri siz çok iyi biliyorsunuz. Herkes bizim kaybetmemiz için mücadele verdi. Ama sizlerin sevgisi ve güveni bizi buralara getirdi. Yola çıkarken 25 yıllık özleme son vereceğiz demiştik. Bugün yeni bir döneme giriyoruz. 5 yıl içerisinde çok güzel işler yapacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız, çok güzel işler yapacağız. Yüzde 48 ile aldığımız belediyeyi yüzde 60 ile alacağız. Pazartesi günü saat 11.00'da devir teslim törenimiz var. Vatandaşlarımıza projeleri hayata geçireceğiz diye söz vermiştik. Şimdiden 2 projeyi hayata geçiyoruz. Dün akşam büyükşehir belediye başkanımız ile birlikteydik. Büyükşehir ve Ankara ile kavga etmeyeceğiz demiştik. Down kafeler ve yaşlılar için lokaller yapacağız demiştik. Bu projelerimizi 1 ay içerisinde hayata geçiriyoruz. Bizler Fethiye'de çok güzel işler yapacağız. 3-4 ay rölantide gideceğiz ama 6 aydan sonra kimse bizi tutamayacak” dedi.