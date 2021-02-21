İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye ‘de Kovid-19 Tedbirlerini İhlal Eden 46 Kişiye 39 bin 720 lira Para Cezası Kesildi

Muğla’nın Fethiye İlçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye 39 bin 720 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye 39 bin 720 lira ceza kesildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 17 nokta, 20 ekip ile 119 personelle Kovid-19 tedbiri denetimleri yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve mesafe kurallarına uymayan 46 kişiye toplam 39 bin 720 lira ceza verildi.


Denetimler kapsamında, trafik kurallarına uymayan 74 sürücüye ise toplam 42 bin 885 lira ceza uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.