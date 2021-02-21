Fethiye ‘de Kovid-19 Tedbirlerini İhlal Eden 46 Kişiye 39 bin 720 lira Para Cezası Kesildi

Muğla'nın Fethiye İlçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye 39 bin 720 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 17 nokta, 20 ekip ile 119 personelle Kovid-19 tedbiri denetimleri yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve mesafe kurallarına uymayan 46 kişiye toplam 39 bin 720 lira ceza verildi.

Denetimler kapsamında, trafik kurallarına uymayan 74 sürücüye ise toplam 42 bin 885 lira ceza uygulandı.