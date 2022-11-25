Fethiye Devlet Hastanesi'nde teleferik kazası tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde teleferik kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatı, hastane bahçesindeki hasta ve yakınları da ilgiyle izledi.

Fethiye Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Hastane Afet ve Acil Durum Uygulama tatbikatında, senaryo gereği teleferik kazası sonrası yaralıların hastaneye getirilmesi ve yaralılara müdahale edilmesi canlandırıldı. Hastaneye getirilen yaralılar, senaryo gereği, kırmızı, yeşil alan ve sarı alana yönlendirildi. Durumu ağır olan bazı hastalar ise ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.

Tatbikatla ilgili gazetecilere açıklama yapan Hastane Başhekim Vekili Dr. Fatih Özyer, tatbikatı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

İlçede yeni açılan teleferikte yaşanan kazayı senaryo gereği canlandırdıklarını anlatan Özyer, "Kazada 4 ölü 9 yaralı vardı. Yaralılara gerekli müdahalelere yapıldı. Amacımız kurumlarda farkındalığı arttırmak ve eksiklerimizi görmek. Çok ciddi bir eksikliğimizin olmadığını, hastanemizin bu gibi olaylara hazır olduğunu gördük. Yine de inşallah böyle bir olay başımıza gelmez" dedi.