Fethiye Emniyetinden şehit ailelerine Afyonkarahisar gezisi

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Muğla, Fethiye ve diğer ilçelerde ikamet eden şehit ailelerini Afyonkarahisar gezisine yolladı. İlçelerden emniyet ekipleri ile il merkezine götürülen şehit aileleri buradan Afyonkarahisar'a uğurlandı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü etkinliğin vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin geride bıraktıkları “Kutsal Emanetlerine” sahip çıkmak, her zaman yanlarında, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu hissettirebilmek, bir nebze de olsa acılarını hafifletebilmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.