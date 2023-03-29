İhlas Haber Ajansı

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Fethiye fırınlarında Ramazan denetimi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde zabıta ekipleri rutin olarak gerçekleştirdiği gıda denetimlerine Ramazan ayı nedeniyle ağırlık verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zabıta ekipleri rutin olarak gerçekleştirdiği gıda denetimlerine Ramazan ayı nedeniyle ağırlık verdi.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan boyunca pide ve ekmek satışı yapmaya hazırlanan fırınları tek tek gezerek denetimde bulundu. Ekipler, fırınlarda ekmeğin ve pidenin gramajı, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin hijyen durumu ve çalışanların kılık kıyafetinde incelemelerinde bulundu. Yapılan denetimlerde kurallara uygun hareket etmeyen iş yerleri tespit edilerek, eksiklikleri tamamlamaları için süre verildi. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.

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