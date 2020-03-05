Fethiye Foça Mahallesinde içme suyu hatları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesinde eskiyen 8 bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu hattı şebekesini yeniliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesinde eskiyen içme suyu şebeke hattı yenilenmeye başladı. 750 hanenin bulunduğu Foça Mahallesinde 8 bin 400 metre uzunluğunda ki içme suyu şebeke hattı yenilenmeye başladı. MUSKİ ekipleri 8 bin 400 metre uzunluğunda ki şebeke hattı imalatının 4 bin 200 metresini tamamladı. İçme suyu şebeke hattının Mart ayı sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapıla açıklamada “Fethiye'nin Foça Mahallesinde 8 bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı eskimiş ve yıpranmış durumda. Vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması için şebeke hatlarını yenilemeye başladık. 8 bin 400 metre uzunluğunda ki şebeke hattının 4 bin 200 metresini tamamladık. Geri kalan bölümü ise Mart ayı sonuna kadar tamamlayacağız. Nisan ayının başında Foça Mahallesinde ki vatandaşlarımız yeni içme suyu şebekesini kullanabilecek” denildi.