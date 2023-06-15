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Fethiye İnlice Koyu'nda çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.



Yangın, İnlice Mahallesinde bulunan İnlice Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Helikopter ile havadan, orman ekipleri tarafından da karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında 100 metrekarelik makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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