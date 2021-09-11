Fethiye Kanalizasyonun 88 kilometresini tamamlandı

Türkiye'nin ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye'de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor.

62 milyon liraya mal olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 Milyon TL maliyetle Fethiye'ye kazandırılacak olan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 121 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının yüzde 67'si olan 88 kilometresi tamamlandı. Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattında 88 kilometre şebeke imalatının yanı sıra proje kapsamında 3 adet atık su terfi istasyonunun 2'si, 3 bin 841 adet parsel baca imalatının 2 bin 17 adedi tamamlandı. Ayrıca 3 bin 600 metre içme suyu imalatı tamamlandı. Hisarönü-Ovacık bölgenin alt yapı sorunu ortadan kalkmış olacak.

Başkan Gürün: “Fethiye'de güçlü bir altyapı oluşturuyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, il genelinde birçok farklı noktada büyük altyapı yatırımlarının yapılmaya devam ettiğini ve kısa süre içinde bu yatırımların vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Gürün, başta Bodrum ve Fethiye'de devam eden içme suyu kanalizasyon gibi önemli altyapı projelerinin Marmaris ve Milas ilçelerinde de başlayacağını bu bölgelerde uzun yıllar altyapı sıkıntısı yaşanmaması için projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Gürün, “İl genelinde çok büyük altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için uluslararası kredi kuruluşları da dahil birçok yerden kaynak yaratma peşindeyiz. Bulduğumuz kaynakları da önem sırasına göre tüm ilçelere yatırım olarak aktarıyoruz. Bu kapsamda başlattığımız Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattımızın 88 kilometresini tamamladık. 62 milyon liraya amal olacak olan alt yapı çalışmamız tamamlandığında Hisarönü- Ovacık bölgemizin alt yapı sorunu çözüme kavuşturmuş olacağız. Vatandaşlarımızın ve şehrimizin sağlığı için alt yapı yatırımları da büyük önem taşıyor. 13 ilçemizle Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız” dedi.