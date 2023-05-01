Fethiye, Kayıkseki Keşkek Günü'ne yoğun katılım

Karaçulha Gönüllüler Derneği'nin hazırladığı keşkek şenliğine yoğun katılım oldu.

Fethiye Karaçulha Gönüllüleri Derneğinin katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale getirilen keşkek gününün bu yıl beşincisi düzenlendi. Fethiye Manzaralı Karaçulha Mahallesi Kayıkseki mesire alanında düzenlenen geleneksel keşkek şenliğinde bol bol keşkek yenip, oyun havaları oynandı. Keşkek şenliğine Muğla siyaset dünyasından birçok siyasetçi, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları katılım gösterdi. Karaçulha Gönüllüler Derneği Başkanı Halil Hancı katılım gösteren herkese teşekkür etti.