Fethiye Kaymakamı Karaman, sel mağdurlarını yalnız bırakmadı

Muğla'nın Fethiye ilçe kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Karagedik Mahallesi'nde selden zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Fethiye'de önceki gece etkili olan sağanak yağışta metrekareye 51 kilogram yağış düşerken bazı derelerin taşması nedeniyle bazı işyeri, seralar ve evler ile siteler sular altında kalmıştı. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman lastik çizmeleri giyerek gece boyunca aşırı yağıştan etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Karaman, yaptığı incelmeler sırasında yağıştan zarar gören vatandaşlarla görüşerek sıkıntılarını dinleyip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlara yardımcı olmak için tüm kurumların seferber edildiğini kaydeden Kaymakam Yusuf İzzet Karaman'a, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gönül Fındıkkıran ve Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü de eşlik etti.