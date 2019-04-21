Fethiye Narkotik Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyonda gözaltına alınan G.K'nın üzerine yapılan aramada 350 gram esrar, 30 gram eroin ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak suçlamasıyla işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K tutuklandı Eşen T Tip Kapalı ceza evine gönderildi. İlçede uyuşturucu madde satışına yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.