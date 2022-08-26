Fethiye öğrenci yurdu tamamlanıyor

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile birlikte yapımı devam eden Fethiye Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili incelemeleri sonrası yurt ile ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Gökcan, bu alanın yurt yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisi hususunda uzun görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti.

“Geçen sene yurdun inşaatı döneminde gelmiş ve çalışmaları yerinde görmüştük. Ne mutlu ki inşaatta sona geldik. 1 Eylül tarihinde inşaat bitecek. Eğitim döneminin başında da açılışını yaparak, öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Fethiye İşletme Fakültesi'ndeki öğrencilerimizin barınmasını sağlayacağız. Burada özellikle kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bin 499'u kız, 500'ü de erkek olmak üzere toplamda Bin 999 öğrenciye hizmet verilecek. Yurtta incelemelerde bulunduk. Gerçekten odalar çok şık. Herşey çok iyi planlanmış ve iyi düşünülmüş. Sıcak suyundan, oturma grubuna, çalışma alanına, sosyal ünitelerine kadar çok güzel bir yurt binası ortaya çıkmış. Yurdun yapılması sürecindeki destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'na, Fethiye Kaymakamıız Sayın Alper Balcı'ya, İl Müdürümüz Sayın Kazım Açıkbaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi Fethiyemize, Muğlamıza bekliyoruz. Fethiye Öğrenci Yurdumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da, yurda 15 Eylül gibi öğrenci kabulüne başlanacağını söyleyerek, “Aralık 2022 tarihinde bitirilmesi planlanan yurdun bu eğitim dönemine yetişmesi için, Sayın Milletvekillerimiz. Sayın Valimiz ve Sayın Bakanımız, Sayın Kaymakamımız yoğun destek verdiler. Şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyoruz” dedi.